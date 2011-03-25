Росія з початку року поставила до Білорусі більш як 5,7 млрд. куб. м газу

Москва. Росія з початку 2011 року поставила до Білорусі більш як 5,7 млрд. куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації Газпрому за підсумками робочої зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і першого заступника прем`єр-міністра Білорусі Володимира СЕМАШКА.

«Сторони обговорили основні питання двосторонньої співпраці. Зокрема, йшлося про поставки і транзит газу. Було зазначено, що, за оперативними даними, обсяг поставок природного газу споживачам Білорусі з початку 2011 року становив більш як 5,7 млрд. куб. м», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2006 року ВАТ «Газпром» і ВАТ «Білтрансгаз» підписали контракт на поставки і транзит газу в 2007-2011 роках. Документом, зокрема, була визначена формула ціни з 1 січня 2008 року (відповідна формулі ціни при поставках російського газу до Європи), а також знижуючі коефіцієнти ціни на 2008-2010 роки (0,67, 0,8 і 0,9 відповідно).