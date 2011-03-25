РФ повинна пов'язувати питання російської мови в Україні з газовими домовленостями – інститут СНД

Директор київської філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ закликає Росію пов`язати вирішення питання російської мови в Україні з економічними домовленостями щодо енергоносіїв.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це В.КОРНІЛОВ сказав учора на «круглому столі» «Про російський і російськомовний рух України» в Держдумі РФ.

«Хоча звучить заяложена фраза, що ми мовляв «не можемо змішувати одне з іншим», приклад Харкова засвідчив наочно – можна, на взаємовигідних умовах, змішувати теми переговорів, об`єднувати теми, що видаються, на перший погляд, не пов`язаними. Чому не можна прив`язати до економічних переговорів, які зараз ведуться щодо преференцій для України з цін на енергоносії, із стратегічно важливими для Росії питаннями, я відповіді, чесно кажучи, ніколи не знаходив», - сказав В.КОРНІЛОВ.

Для вирішення гуманітарних питань він закликав використовувати слабкі сторони української влади. «Давайте говорити чесно – зараз при владі в Україні перебувають безідейні прагматики. Люди, які заради економічної вигоди готові торгуватися з будь-якого приводу. Вони не є противниками російської мови, русофобами – як був Віктор ЮЩЕНКО, і тому для них не є перешкодою включення даного питання, мовного зокрема, в пакет переговорів. Росія не просто може, а й повинна користуватися даною ситуацією», - сказав В.КОРНІЛОВ.