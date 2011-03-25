Ф'ючерси на нафту у четвер закрилися майже без змін, тоді як трейдери зважували нестабільність на Близькому Сході з побоюваннями щодо суверенної боргової кризи, яка поновилися у Європі, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування травневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 15 центів до 105,50 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE подорожчали на 24 центи до 115,79 долара за барель.

США і їх союзники активізували авіаудари по Лівії, тоді як сили, лояльні до лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ, усе ще утримують деякі території. Це майже не залишає надії на те, що 1,3 млн. барелів нафти, які поставляють з країни, повернуться на ринок ближчим часом. Зіткнення між протестувальниками і урядовими силами також поширилися на Сирію, Йемен і Алжір.

Трубопровід в Йемені, по якому поставляють 50-70 тисяч барелів нафти на день, тимчасово не функціонує після атаки у середу з боку декількох племінних груп.

Інвестори все ще побоюються поширення нестабільності на великих експортерів нафти. Проте недавнє зростання цін підштовхнуло деяких учасників ринку до фіксації прибутку після того, як у середу ф'ючерси на нафту досягли найвищого рівня за два з половиною роки.

Ціни на державні облігації Португалії впали, оскільки відхід прем'єр-міністра Жозе СОКРАТЕША зі свого посту і крах уряду цієї країни посилили розмови про те, що країна може бути вимушена прийняти допомогу від ЄС і МВФ.

Рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг Португалії на два кункти після того, як парламент не схвалив заходи найсуворішої економії.

Минулого року побоювання щодо суверенного боргу Європи і можливості уповільнення економіки в регіоні допомогли утримувати ціни на нафту нижче від тризначних цифр.

Проте поширення нестабільності по Близькому Сходу головним чином утримувало ціни вище 100 доларів за барель. Аналітики чекають, що відновлення в Японії створить попит на нафту для виробництва електрики.

Економічні дані США також сприяли різноспрямованій динаміці ф'ючерсів на нафту. Ринок праці у США продемонстрував ще одну ознаку поліпшення, тоді як число первинних заявок на допомогу з безробіття впало на 5 тис. до 382 тис. минулого тижня. Проте окремий звіт у четвер підкреслив повільні темпи відновлення, тоді як замовлення на товари тривалого користування минулого місяця несподівано знизилися.

Квітневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів виросли на 2,35 цента до 3,0448 долара за галон. Квітневі ф'ючерси на паливний мазут подорожчали на 0,7 цента, до 3,0620 долара за галон.