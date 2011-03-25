У Криму постачальники та нафтотрейдери перевищують ціновий коридор

На сьогодні постачальники і нафтотрейдери, як на території України, так і в Криму зокрема, перевищують встановлений ціновий коридор на паливно-мастильні матеріали.

Про це у рамках робочої наради з питання врегулювання вартості нафтопродуктів на території Криму заявив заступник голови кримського уряду - міністр регіонального розвитку і ЖКГ Азіз АБДУЛЛАЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК.

Так, на третю декаду березня 2011 р. граничний рівень роздрібних цін встановлений у розмірі 8,99 грн. за 1 л дизельного палива, 8,56 грн. за 1 л бензину марки А-80 (А-76), 9,02 грн. за 1 л бензину марки А-92 і 9,49 за 1 л бензину марки А-95, сказано у повідомленні.

Мінімальні ж ціни на паливно-мастильні матеріали в Криму такі ж, як і в інших регіонах України. По відношенню до інших регіонів країни по середньому рівню роздрібних цін Крим займає 14-е місце, по дизельному паливу 13-е, і 6-і - по А-76.

За словами віце-прем'єра, у Криму продовжаться перевірки на заправках. Суб'єкти господарської діяльності, які порушують норми і правила встановленого цінового коридору, штрафуватимуть.

"Окрім цього, слід контролювати питання співвідношення ціни і якості дизельного палива і бензину, які продаєть на АЗС", - заявив А. АБДУЛЛАЄВ.