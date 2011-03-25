Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 0,9% - експерти

З 18 по 25 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,3-1,1% (у середньому на 0,9%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 18 по 25 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 - збільшилися на 0,3% - з 9,01 грн./літр до 9,04 грн./літр; бензин А-92 - збільшилися на 1,1% - з 9,31 грн./літр до 9,41 грн./літр; бензин А-95 - збільшилися на 0,9% - з 9,60 грн./літр до 9,69 грн./літр; дизельне паливо - збільшилися на 1,1% - з 9,07 грн./літр до 9,17 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.