Сьогодні розпочинає роботу Брюсельський форум

Сьогодні розпочинає роботу дводенний Брюсельський форум.

У його роботі від України, зокрема, візьме участь перший віце-прем‘єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, який 25-26 березня здійснить робочий візит до Брюсселю.

А.Клюєв має зустрітися з Членом Єврокомісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле, Членом Єврокомісії з питань внутрішньої політики Сесілією Мальмстрьом та Членом Єврокомісії з питань фінансового програмування та бюджету Янушем Левандовські.

У рамках заходу передбачається проведення панельної дискусії „Європейська політика сусідства: давайте говорити про конкретні речі”, у якій окрім Андрія Клюєва також візьмуть участь Член Еврокомісії Штефан Фюле, заступник держсекретаря США Гордон Браун, Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та його польський колега Радек Сікорський.

Також попередньо заплановано, що А.Клюєв братиме участь у інших панельних дискусіях:

- „Створення робочих місць та відновлення економіки” (також беруть участь: Міністр фінансів Польщі Яцек Ростовські, сенатор США Марк Ворнер та Президент, виконавчий директор Федерального резервного банку США в Далласі Ричард Фішер);

- „Енергетика майбутнього” (також запланована участь заступника виконавчого директора Міжнародної енергетичної агенції Річарда Джонса);

- "Трубопроводи та енергетична політика" (у заході запланована участь Президента Азербайджану Ільхама Алієва та Президента Румунії Трайана Басеску);

- "Російська модернізація та Захід" (також беруть участь, зокрема, Директор РНБ США Майкл Макфол; представник Президента РФ в справах "Великої вісімки" Аркадій Двірський; Державний міністр ФРН Вернер Хор);

- „Щодо майбутнього G20” (запланована участь колишнього Прем’єр-міністра Великобританії Гордона Брауна, Генерального директора СОТ Паскаля Ламі, Президента Світового банку Роберта Зелліка).

- "Уроки фінансової кризи" (зокрема, запланована участь Президента Латвії Валдіса Затлерса);

- "Майбутнє ринку капіталів Заходу" (планується участь виконавчого директора міжнародного центру фінансового регулювання Барбари Рідпат та сенатора США Еда Перлмютера).