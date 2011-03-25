Кримінальну справу щодо газу “РосУкрЕнерго” направили до суду

Прокуратура Києва направила до суду кримінальну справу щодо розтрати службовими особами НАК "Нафтогаз України" 11 млрд. кубометрів природного газу.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, йдеться в повідомленні, прокурор Києва сьогодні, 25 березня, затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі, порушеній за фактом розтрати посадовими особами НАК "Нафтогаз України" шляхом зловживання своїм службовим становищем 11 млрд. куб. м природного газу вартістю 15 млрд. 925 млн. грн., що належали компанії "РосУкрЕнерго АГ", за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Наразі кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком передано для розгляду по суті до Печерського районного суду міста Києва.

Як нагадали в ГПУ, вказану кримінальну справу було порушено 8 червня 2010 року Головним слідчим управлінням СБ України.

У рамках цієї справи порушені кримінальні справи стосовно колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, колишнього голови Державної митної служби України (ДМСУ) Анатолія МАКАРЕНКА, колишнього начальника Енергетичної регіональної митниці ДМСУ К. та колишнього заступника начальника відділу митного оформлення №2 Енергетичної регіональної митниці ДМСУ Тараса ШЕПІТЬКА за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у справі закінчено 18 березня 2011 року, а саму справу слідчий відділ УСБ України в м. Києві направив 23 березня 2011 року з обвинувальним висновком для його затвердження до прокуратури м. Києва.