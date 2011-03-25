Соколовський: збереження статусу транзитера на умовах акціонування ГТС коштуватиме нам незалежності

Експерт з енергетичних питань, «нашоукраїнець» Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ негативно оцінює ініціативу віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА щодо акціонування газотранспортної системи (ГТС) за участю європейських енергетичних концернів і «Газпрому» задля збереження за Україною статусу транзитера газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Наша Україна”.

«Така позиція віце-прем’єра суперечить національним інтересам», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. «Чим більше ми віддаємо за статус транзитера, тим більше це суперечить концепції незалежної України», - відзначив експерт.

За його словами, за транспортування російського газу на захід українська сторона, НАК «Нафтогаз», заробляє за рік 1,5 млрд. дол. Для 46 мільйонів жителів України, за умов стабільного функціонування економіки, 1,5 млрд. - це не критична сума, через яку варто погоджуватися на акціонування ГТС.

«Якщо не буде цих грошей - не критично. Однак відмовлятися від державної монополії над своїм газовим господарством - неприпустимо», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Він пояснив, що в разі акціонування української ГТС іншими компаніями, нашій державі доведеться ділити існуючі мізерні прибутки.

На його думку, лише у випадку, коли з української газової сфери заберуть політику і переведуть цю сферу суто на комерційний, економічно обґрунтований інтерес, коли у цій сфері буде наведено порядок і прозорість, лише тоді можна ставити питання про акціонування.

«Доки політика є визначальною та впливає на діяльність компаній на газовому ринку, доти не можна ділитися власністю, акціями тощо. В жодному випадку не можна ставити воза попереду коней», – підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня С.ТІГІПКО заявив, що Україна зможе зберегти статус ключового транзитера лише після акціонування ГТС за участю європейських концернів і ВАТ «Газпром» (Росія).

За словами С.ТІГІПКА, міжнародна ситуація дозволяє Україні ефективніше використовувати свій транзитний потенціал.

«Нестабільність на Близькому Сході зумовлює збільшення поставок енергоносіїв з Росії до Європи. Україна як країна-транзитер має використати цю ситуацію в своїх інтересах», - заявив С.ТІГІПКО.

С.ТІГІПКО звернув увагу на те, що поки Захід зайнятий військовою кампанією проти Муаммара КАДДАФІ, російський прем`єр Володимир ПУТІН продовжує розширювати кількість учасників проекту «Південний потік».

«Енергетична дипломатія Росії дуже ефективна, і обставини їй сприяють. Зберегти статус ключового транзитера Україна зможе лише в тому разі, якщо оперативно запропонує реальну схему акціонування газотранспортної системи за участю європейських енергетичних концернів і «Газпрому», – заявив С.ТІГІПКО.