Експерти вважають малоймовірним IPO «Нафтогазу» в найближчі кілька років

Проведення IPO НАК «Нафтогаз Україна» раніше 2012-2013 рр. є малоймовірним.

Так прокоментував плани уряду щодо проведення IPO цієї державної компанії старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Денис САКВА.

За його словами, одним із найбільш ймовірних місць проведення планованого IPO могла б стати Лондонська фондова біржа. Водночас, відзначає аналітик, для того, щоб провести публічне розміщення акцій «Нафтогазу» на Лондонській біржі, необхідно перевести його активи на закордонну компанію, що досить проблематично, оскільки інвестори можуть поставити питання щодо погашення євробондів.

Д.САКВА також відзначив, що якщо оцінювати 20-відсотковий пакет для продажу на біржі в 5-6 млрд. дол., то виходить, що капіталізація «Нафтогазу» буде становити приблизно 25 млрд. дол., що, на його думку, є «досить сумнівною оцінкою в зв`язку з проблемами даного підприємства».

За словами аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Антоніни ДАВИДЕНКО, сьогодні для виходу на IPO необхідна повна реструктуризація компанії. У першу чергу, зазначила вона, це стосується відділення газотранспортного сегмента ("Укртрансгаз") від видобувного.

Аналітик також підкреслює, що на даному етапі діяльність «Нафтогазу» тісно переплетена з інтересами держави. «З одного боку, вливання коштів для покриття колосального дефіциту, з іншого - регуляторно занижені тарифи на газ. Це не прозора бізнес-модель, де чітко окреслено доходи і витрати і т.д. », - зазначила вона. На думку аналітика, в такій ситуації IPO є неможливим, і навряд чи ситуація може кардинально змінитися до 2012 року. «Потрібно досить багато часу на зміну структури «Нафтогазу», але все залежить від того, наскільки рішуче держава підійде до цього питання», - сказала О.ДАВИДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, за словами міністра Юрія БОЙКО, розраховує залучити 5-6 млрд. дол. від розміщення міноритарного пакету акцій НАК «Нафтогаз Україна» на західних фондових біржах.

Раніше, 21 березня п.р. президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вважає можливим продаж частини акцій НАК «Нафтогаз Україна» на міжнародних біржах. За словами глави держави, на базі «Нафтогазу» необхідно створити прозору та ефективну вертикально інтегровану компанію. «Якщо для цього необхідно поступитися частиною компанії, продати на міжнародних біржах певну частину акцій - на це треба йти», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Нагадаємо, керівництво НАК «Нафтогаз Україна» готує низку пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реструктуризації компанії.