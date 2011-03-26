Роботи з охолодження реакторів проводять на 4 енергоблоках аварійної АЕС Японії - МАГАТЕ

Японські фахівці з п`ятниці продовжують охолоджувати водою чотири перших енергоблоки аварійної АЕС "Фукусіма-1", що постраждала від землетрусу, повідомляє в суботу сайт МАГАТЕ за підсумками брифінгу японських ядерників, які надають інформацію атомному агентству про розвиток подій з ядерної аварії. У першому реакторі відновлено електропостачання у контрольній кімнаті, свіжа вода закачується в резервуар системи регулювання рівня тиску в корпусі атомного реактора замість морської води. Реактор номер 2 також охолоджують, ситуація з тиском оцінюється як стабільна. У корпус реактора номер 3 закачують свіжу воду, морську воду закачують у резервуар з відпрацьованим паливом. Крім цього пожежні провели роботи з обливання зовні пошкодженої будівлі реактора.

У реакторі номер 4, де немає палива, нинішня ситуація викликає занепокоєння. Фахівці сфокусовані на стані відпрацьованого реакторного палива, в резервуар з яким подається вода за допомогою насосної машини, у той час як морська вода закачується по системі охолодження. Ситуація на реакторах 5 і 6 оцінюється як безпечна, їхня робота була зупинена в холодному стані, і температура реакторів стабілізувалася до допустимого рівня.

Руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався на північному сході Японії 11 березня. Він викликав цунамі заввишки десять метрів. За останніми даними поліції, число жертв стихії перевищило 10 тисяч, безвісті пропали 17,4 тисячі осіб. Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. У результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометровій зони навколо АЕС, а також ввести заборону на польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морський та питній воді, а також в продуктах харчування.

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