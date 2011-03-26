Білорусь відмовилася від венесуельської нафти

Білорусь відмовилася від закупівель венесуельської нафти.

Про це УНІАН повідомило джерело, що працює в сфері поставок нафти до країн ЄС. Таким чином, рентабельність використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному напрямку істотно знижується, враховуючи те, що за системою заміщення нафти у Білорусь постачалася сировина з каспійського регіону (Азербайджан) згаданим нафтопроводом.

Співрозмовник агентства зазначив, що такий крок білоруської сторони був викликаний тим, що Росія запропонувала більш вигідні умови постачання нафти.

Разом з тим, джерело УНІАН повідомило, що недотримку за невиконання умов щодо постачань азербайджанської нафти за системою заміщення Україні повинна буде виплатити російська сторона.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2011 року ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» підписали договір з надання послуг транспортування нафти з використанням нафтогону «Одеса-Броди» до білоруського нафтопереробного заводу в м. Мозир. Зокрема, договір передбачає гарантоване транспортування 4 млн тонн нафти на рік і підписаний строком на 2 роки.

У кінці грудня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО заявив, що Білорусь гарантує обсяги транзиту нафти нафтопроводом "Одеса-Броди" у 2011 році в обсязі 4 млн тонн.

«Ми маємо намір серйозно використовувати нафтогін "Одеса-Броди". У наступному році ми вам гарантуємо, що прокачаємо 4 млн тонн нафти», - сказав він.

Також В. СЕМАШКО зазначив, що з 1 січня 2011 року Білорусь почне заміщення технологічної нафти в нафтопроводі "Одеса-Броди".

«З 1 січня буквально розпочнеться робота по заміщенню технологічної нафти, яка зараз є у нафтопроводі, - це 680 тис. тонн Urals - на азербайджанську Azeri Light. Таким чином, спочатку на наші і ваші нафтопереробні заводи піде нафта Urals, а десь із 12-15 березня буде йти нафта на заводи Azeri Light", - заявив В.СЕМАШКО.