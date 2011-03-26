Сьогодні відбудеться всесвітня акція “Година Землі”

Сьогодні, 26 березня, відбудеться глобальна акція Всесвітнього фонду дикої природи "Година Землі".

Ця акція проводиться щорічно в березні. Вона є символом дбайливого ставлення до природи, турботи про обмежені ресурси нашої планети.

Акція "Година Землі" полягає в тому, що в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають електрику, символізуючи тим самим свою підтримку ідеї боротьби зі зміною клімату.

Таким чином, рівно о 20.30 за місцевим часом сотні мільйонів людей на всій Землі вимкнуть світло на одну годину, щоб показати, що їх хвилює майбутнє планети.

Ініціативу Всесвітнього фонду дикої природи підтримали тисячі організацій і мільйони пересічних громадян з десятків країн у всьому світу. Сама по собі година відключення світла не може помітно поліпшити екологічну обстановку, проте, на думку організаторів, акція має наблизити жителів нашої планети до розуміння того, що економія електроенергії, кінець кінцем, дозволить зменшити шкідливі викиди в атмосферу Землі.

З кожним роком акція набирає обертів, у ній беруть участь все більше людей, міст і країн. Вперше акція "Година Землі" відбулася в австралійському Сіднеї в березні 2007 року. У "Годині Землі-2010" взяли участь 126 країн на всіх континентах і більш як 4 тисяч міст.