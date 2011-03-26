Світові ціни на нафту трохи знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю, 25 березня, знизилися на фоні сутичок у Лівії та загострення ситуації на Близькому Сході, повідомляє РІА Новини з посиланням на Рейтер. Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,13 долара - до 115,59 долара за барель. На Нью-Йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,2 долара - до 105,4 доларів за барель.

В останні місяці країни Близького Сходу та Північної Африки охоплені масовими народними протестами, які вже призвели до падіння правлячих режимів у Єгипті та Тунісі. В даний час заворушення тривають, зокрема, в Ємені та Сирії. Антиурядові виступи пройшли також в Алжирі, Іраку, Йорданії, Марокко, Омані, Бахрейні та Саудівській Аравії. В громадянський конфлікт у Лівії втрутилися сили міжнародної коаліції.