Клюєв хоче обговорити питання безпеки атомних електростанцій на конференції з ЧАЕС

Брюссель. Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається обговорити питання безпеки АЕС на конференції "Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього", що відбудеться 20-22 квітня в Києві.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Ми ці питання порушуватимемо на Форумі в квітні місяці в Києві, тому що Україна, як ніхто інший, на собі відчула, що таке аварія на атомній електростанції», - сказав А.КЛЮЄВ.

«Ми дуже сподіваємося, що це буде дуже позитивний форум як для України, так і в цілому для атомної енергетики», - додав він.

Перший віце-прем`єр відзначив, що те, що сталося в Чорнобилі, і те, що відбувається зараз на японській АЕС «Фукусіма-1», - величезна трагедія не лише для українців чи японців, а й для всього світу.

«Тому що наслідки, які були і є ще на Чорнобилі, наслідки, які можуть бути після аварії на «Фукусіма-1», ще навіть невідомі», - наголосив А.КЛЮЄВ.