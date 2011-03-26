ДІЯР не буде видавати ліцензії на будівництво енергоблоків АЕС нижче 3-го покоління

Державна інспекція з ядерного регулювання України (ДІЯР) має намір видавати ліцензії на будівництво в Україні енергоблоків АЕС не нижче третього покоління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила вчора на прес-конференції голова ДІЯР Олена МИКОЛАЙЧУК.

За її словами, ДІЯР займе жорстку позицію щодо будівництва в Україні застарілих реакторів 2-го покоління. «У нас є всі юридичні повноваження для того, аби сказати «ні» будівництву застарілих енергоблоків в Україні. Блоки другого покоління вже не відповідають сучасним нормам з безпеки АЕС. Після «Фукусіми» світ змінився, і вже ніхто не буде будувати у себе застарілі реактори. Сьогодні ми дамо ліцензію на будівництво в Україні тільки реактора третього покоління. Технологіями таких реакторів володіють Росія, США, Франція », - відзначила О.МИКОЛАЙЧУК.

При цьому вона підкреслила, що ДІЯР буде наполягати на відмові від старих конструкцій при добудові 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС, які передбачали будівництво реакторів 2-го покоління. «Якщо ми говоримо про будівництво на ХАЕС реакторів третього покоління, то це автоматично передбачає відмову від значної частини старих конструкцій, які навіть за своєю геометрією та розмірами не підходять під нові реактори. Мова йде про конструкції вище нульової позначки, частина конструкцій нормально впишуться і в будівництво більш сучасного енергоблоку. За основу в даному випадку може бути взятий російський реактор У-392, який по суті є реактором 3-го покоління. Розмови про економію в даному випадку недоречні, тому що після аварії на "Фукусімі» у світі будуть будувати реактори тільки 3-го покоління, і нам варто йти цим шляхом », - зазначила глава ДІЯР.

Вона також повідомила, що за результатами засідання Асоціації ядерних регуляторів Західної Європи WENRA, що проходив 22-23 березня в Гельсінкі, ДІЯР буде рекомендувати «Енергоатому» провести системний аналіз запроектних ризиків на українських АЕС.

За словами О.МИКОЛАЙЧУК, подібні заходи планують у всіх європейських країнах. «У зв`язку з японськими подіями ми повинні вжити заходів для того, щоб уникнути навіть малоймовірних ризиків. Найближчим часом ми плануємо виробити перелік стрес-тестів для українських АЕС. Можливо, деякі енергоблоки ми запропонуємо закрити, але, швидше за все, будуть дані рекомендації щодо усунення виявленого дефіциту безпеки на українських АЕС. Наша політика в даному випадку завжди спиралася на європейські правила безпеки роботи АЕС», - підсумувала глава ДІЯР.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» оцінює вартість будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС (Нетішин, Хмельницька обл.) в 33 млрд. грн.

Така попередня оцінка дана у проекті техніко-економічного обґрунтування будівництва блоків, розробленому ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут" Енергопроект "на замовлення атомного оператора.

Комплексну державну експертизу ТЕО планують завершити до кінця цього року.

*** Статтю "Українським АЕС необхідно дати шанс заробити на власне закриття" читайте на сайті «УНІАН-Економіка» (http://economics.unian.net/ukr/detail/82685)

Довідка УНІАН. У червні 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угода, зокрема, передбачає, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію блоків, у тому числі для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України. Фінансування проекту буде здійснюватися на умовах співфінансування.