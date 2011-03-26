Ситуація на аварійній АЕС не погіршується - генсек уряду Японії

Ситуація на аварійній АЕС "Фукусіма-1" в Японії не погіршується, проте належить виконати багато робіт.

Як передає РІА «Новости», про це заявив генеральний секретар японського уряду Юкіо ЕДАНО.

Тим часом японські інженери сьогодні відновили подачу електрики в зал управління другого реактора аварійної АЕС "Фукусіма-1". У четвер світлом вдалося забезпечити зал управління першого реактора. У найближчі плани японських фахівців входить забезпечення електрикою четвертого енергоблоку.

Як повідомлялося, руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався на північному сході Японії 11 березня. Він викликав цунамі заввишки десять метрів. За даними поліції, кількість жертв стихії перевищила 10 тис. чоловік, безвісти зникли 17,7 тис. чоловік.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що примусило владу евакуювати людей із 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також ввести заборону на польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах харчування.