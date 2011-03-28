На "Фукусімі-1" рівень радіації у 100 тисяч разів перевищує допустимий

У Японії на АЕС "Фукусіма-1", потерпілій від землетрусу і цунамі, зафіксовано найвищий рівень радіації з моменту аварії 11 березня.

У воді, що циркулює у системі другого енергоблоку, радіаційний фон у 100 тисяч разів перевищує допустимий показник, передає Радіо “Свобода”.

У морській воді в районі АЕС вміст радіоактивних елементів перевищує норму в 1 тисячу 850 разів.

Деякі експерти вважають, що ситуація на "Фукусімі" ще складніша.

Евакуйовано люди, які живуть у 20-кілометровій зоні в районі станції.

Відзначено зараження питної води і деяких видів продуктів харчування у столиці країни Токіо, розташованому за 240 кілометрів на південь від "Фукусіми".

Число загиблих або зниклих безвісти в результаті стихійного лиха в Японії перевищує 27 тисяч осіб.

Тим часом, на сході Японії сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 6,5 балів.

Повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.

Геологічна служба США рекомендує японським властям оголосити про загрозу цунамі.