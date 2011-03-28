В Україні буде проведено обстеження споруд АЕС

Найближчим часом в Україні буде проведено додаткове обстеження споруд АЕС на стійкість до землетрусів понад 6 балів.

Про це заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА в інтерв’ю газеті «Сегодня» (№63 от 28 березня 2011 року).

За його словами, українські електростанції відповідають усім вимогам МАГАТЕ щодо безпеки. В.БАЛОГА наголосив, що це висновок експертів агентства, спеціалістів ЄС та українського «Енергоатому» за підсумками неодноразових всебічних перевірок. При цьому, додав В.БАЛОГА, є такий спеціальний термін - «максимальний розрахунковий землетрус», який може статися раз на 10 тисяч років і в ньому закладені сейсмологічні характеристики конкретної території. «В Україні АЕС спроектовані і побудовані виходячи з того, що максимальний розрахунковий землетрус - 6 балів. А головні споруди станцій – реакторне та турбінне відділення, спецкорпус, резервна дизельна електростанція – здатні витримати 7 балів коливання ґрунту. Тим не менш, події в Японії показують, що краще перестрахуватися. Тому найближчим часом буде проведено додаткове обстеження споруд АЕС на стійкість до землетрусів понад 6 балів», - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, як землетрус в Японії впливає на екологію в світі та в Україні і куди, за розрахунками спеціалістів МНС, піде радіація, В.БАЛОГА пояснив, що негативний вплив на світову екологію є, оскільки рівень радіації постійно підвищується. За його словами, спеціалісти МНС отримують дані від колег з низки європейських держав, але прогноз розвитку обстановки залежить від багатьох змінних факторів, наприклад, сили та напрямку повітряних потоків, інтенсивності опадів. Тому, додав В.БАЛОГА, оцінка станом на сьогодні може суттєво відрізнятися від того, як поведе себе заражене середовище завтра.

«Але хочу поставити крапку на заявах різних «експертів» та «екологів», які лякають людей екологічними наслідками для України від аварії на японських атомних станцій. Відповідально підтверджую: загрози для екології України від радіаційного зараження в Японії на сьогодні немає», - сказав міністр.