Мінприроди та італійська Eni підписали меморандум про взаєморозуміння

Міністерство екології та природних ресурсів України і енергетична компанія Eni S.p.A. (Італія) підписали меморандум про взаєморозуміння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекології.

У повідомленні зазначається, що документ підписали глава міністерства Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ і генеральний директор Eni Паоло СКАРОНІ.

Сторони обговорили можливості співпраці у розвідці та видобутку вуглеводневих ресурсів в Україні.

Компанія і міністерство погодилися на співпрацю, спрямовану на вивчення спільних ініціатив у сфері традиційних і нетрадиційних ресурсів газу і нафти на основі обміну даними, досвідом і технологіями.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія.

Eni веде діяльність в 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу – 1,74 млн. барелів нафтового еквівалента. Доведені запаси – 6,84 млрд. барелів нафтового еквівалента. Компанія веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).

Компанія володіє мережею АЗС (в основному функціонуючих під брендом Agip), енергетичною компанією Enipower; має нафтопереробні потужності. Співвласник газопроводу Greenstream, яким здійснюються поставки лівійського природного газу до Європи (головним чином до Італії).