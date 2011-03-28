Балога: гроші для будівництва конфайнмента на ЧАЕС буде знайдено

Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА сподівається, що за результатами міжнародної конференції, приуроченої до 25-річчя Чорнобильської катастрофи, буде знайдено кошти для будівництва конфайнмента на ЧАЕС.

Про це він заявив у інтерв`ю газеті «Сегодня» (№63 від 28 березня 2011 року).

За словами міністра, конференція в Києві збере представницьку аудиторію, серед її учасників – світові лідери. В.БАЛОГА відзначив, що після трагічних подій в Японії форум стане першим майданчиком для серйозного діалогу, переосмислення багатьох важливих питань, пов`язаних як зі спадщиною Чорнобиля, так і з ядерною енергетикою в цілому.

«На жаль, ця конференція зараз стала вдвічі актуальна. Одним із головних питань, природно, буде перетворення саркофага над зруйнованим блоком ЧАЕС на екологічно безпечний об`єкт. Зокрема, обговорюватиметься виділення коштів на будівництво захисного конфайнмента як міжнародного проекту. Не забігатимемо наперед, але я впевнений, що на конференції будуть озвучені конкретні ініціативи, які дадуть можливість завершити зведення конфайнмента в 2015 році», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 20-22 квітня відбудеться міжнародна конференція "Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього".