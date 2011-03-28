Янукович ознайомився з роботою сінгапурських енергетичних компаній

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився з роботою компаній «Сінгапур Пауер Груп» та «Сінгапур Ел-Ен-Джі Корпорейшн Прайвет Лімітед».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, також Президент України провів зустріч із керівництвом цих компаній.

На зустрічі йшлося, зокрема, про будівництво в Сінгапурі терміналу скрапленого газу. Як поінформували В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні у Сінгапурі послугами компанії «Сінгапур Пауер Груп» користуються понад 1 мільйон споживачів, а також значна кількість промислових підприємств.

Президент зазначив, що Україну цікавить досвід діяльності провідних компаній світу у сфері ефективного розподілу великих обсягів енергоносіїв, насамперед електрики та газу.

*** Компанія «Сінгапур Пауер Груп» – одна з найбільших енергетичних корпорацій Сінгапуру і Азійсько-Тихоокеанського регіону. Компанія є власником та оператором мереж постачання електроенергії і газу, а також їхнього розподілу в Сінгапурі та Австралії (переважно у штатах Вікторія, Новий Південний Уельс та Квінсленд).