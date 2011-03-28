Великооптові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено - експерти

З 21 до 28 березня середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено.

Про це УНІАН повідомили у «Консалтинговій групі «А-95» (р. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 21 до 28 березня середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 0,9%, або на 100 грн./тонна, – до 10840 грн./тонна; на бензин А-92 – збільшилися на 0,3%, або на 40 грн./тонна, – до 11470 грн./тонна; на бензин А-95 – знизилися на 0,3%, або на 40 грн./тонна, – до 11810 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 0,8%, або на 80 грн./тонна, – до 9890 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.