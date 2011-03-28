НКРЕ підвищила прогнозну оптову ціну на електроенергію на 2,9%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила прогнозну оптову ціну на електроенергію на квітень порівняно з березнем на 2,9% - до 577,98 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на постанову регулятора № 378 від 24 березня.

Таким чином, з початку року прогнозна оптова ціна зросла на 9,6% - з 527,12 грн. за МВт/год, встановлених на січень, до 577,98 грн. за МВт/год на квітень.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ прогнозує, що в 2011 році оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням прогнозної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної оптової ціни зріс на 13,8% - з 441,4 грн., встановлених на січень, до 502,5 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни зріс на 8,7% - з 395,17 грн., встановлених на січень, до 428,55 грн за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна оптова ціна електроенергії в 2008 році збільшилася на 46,3% - з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% - з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год (без ПДВ).