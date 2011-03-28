Мінекології сприятиме проектам «зеленої» енергетики

Мінекологіїбудесприятивпровадженнюпроектів альтернативноїенергетики.Процесьогодні напрес-конференціїповідомивміністрекологіїта природнихресурсівМиколаЗЛОЧЕВСЬКИЙ.«Ми сьогоднінамагаємосязнаходити спільнумовузкомпаніями,якізаходятьз інвестиціями.Єкілька українськихкомпаній, одназнихпобудувалавеличезний заводз виробництвасонячнихбатарейі вжепочаларозміщуватиїх у Криму.Ядумаю,що небуде затримкизбокуміністерства,тому що інвестиціївцюгалузьвкрайважливі»,-сказавМ.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Такожвінповідомив,щозаразнарозглядів МінекологіїУкраїнипеербуває 5великихпроектіввітроенергетики.

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