Мінекології сприятиме проектам «зеленої» енергетики
16:45, 28 березня 2011Енергетика
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Мінекологіїбудесприятивпровадженнюпроектів альтернативноїенергетики.Процесьогодні напрес-конференціїповідомивміністрекологіїта природнихресурсівМиколаЗЛОЧЕВСЬКИЙ.«Ми сьогоднінамагаємосязнаходити спільнумовузкомпаніями,якізаходятьз інвестиціями.Єкілька українськихкомпаній, одназнихпобудувалавеличезний заводз виробництвасонячнихбатарейі вжепочаларозміщуватиїх у Криму.Ядумаю,що небуде затримкизбокуміністерства,тому що інвестиціївцюгалузьвкрайважливі»,-сказавМ.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.
Такожвінповідомив,щозаразнарозглядів МінекологіїУкраїнипеербуває 5великихпроектіввітроенергетики.
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