Населення 11 областей України може використовувати тільки енергію сонця

Україна має величезний потенціал розвитку сонячної та вітроенергетики, вважає голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна ТИМОЧКО. Вона нагадала, що, за дослідженнями НАН України, 11 областей можуть повністю покрити побутові потреби свого населення за рахунок сонця, і ще 6 - за рахунок вітроенергетики.

«По вітроенергетиці це Запорізька, Миколаївська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська області, також Закарпаття, по сонцю - це ті ж приблизно області та весь південь (Одеса, Миколаїв, Херсон, Крим)», - сказала Т.ТИМОЧКО.

На її думку, альтернативна енергетика - надзвичайно важлива і прогресивна галузь, повноцінно розвиватися якій заважає державна підтримка атомної енергетики. «Атомне лобі настільки потужне і масивне, що, фактично, немає жодного керівника енергетичної галузі, який би говорив про альтернативну енергетику... Якби ми насправді зараз мали державні преференції не в забруднюючі області, а пов`язані з розвитком альтернативних джерел, ми зробили б дуже серйозний крок вперед, у тому числі від подальшого нарощування атомної енергетики, яка загрожує і здоров`ю людей, і природному середовищу », - вважає еколог.