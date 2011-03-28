Білорусь скоротила забір нафти з «Одеса-Броди» через ремонт на Мозирському НПЗ

Білорусь скоротила обсяги забору нафти з нафтопроводу «Одеса-Броди» через плановий капітальний ремонт на Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії Андрій ШИШКО.

«На Мозирському НПЗ, куди поставляється нафта азербайджанська по трубопроводу («Одеса-Броди» - УНІАН), плановий капітальний ремонт на 3 тижні. Фактично завод працюватиме один тиждень при повному завантаженні. У зв'язку з цим просто знижено обсяги купівлі всієї нафти – й російської, й азербайджанської, й венесуельської, яка йде на завод. Через місяць усе ввійде до нормального ритму», - сказав А.ШИШКО.

При цьому він зазначив, що обсяг забору нафти внаслідок ремонту НПЗ буде скорочено приблизно на 40%.

Також, за словами заступника генерального директора, через ремонт на НПЗ і завантаженість нафтових резервуарів буде відкоригований графік заміщення в нафтопроводі технологічної нафти Urals на Azeri Light. Якщо раніше планувалося, що заміщення буде проведено до квітня, то нові терміни можна буде визначити після 14 квітня.

«Всі ці обсяги зав'язані на резервуари гомельської «Дружби» й Мозирського НПЗ. Вони зараз просто повні», - зазначив А.ШИШКО.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на неофіційні джерела, з середини минулого тижня в нафтопровід «Одеса-Броди» з азербайджанської сторони не надходить нафта, яка прокачується в порядку заміщення венесуельської нафти, а білоруська сторона не проводить забір нафти з нафтопроводу.

Перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир СЕМАШКО спростував інформацію про те, що РБ відмовилася від закупівель нафти у Венесуели.

«Ні від чого Білорусь не відмовлялася й не збирається відмовлятися», - сказав він у коментарі УНІАН.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит у 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно по нафтопроводу "Одеса-Броди" до Мозирського НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, по "Одеса-Броди" прокачується азербайджанська нафта в порядку заміщення венесуельської нафти.