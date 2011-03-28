Для повного зняття з експлуатації ЧАЕС необхідно близько 100 років

Чорнобиль. Для повного зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС необхідно близько 100 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Дмитро БОБРО.

«Весь період зняття з експлуатації ЧАЕС розрахований на сто років», - сказав він.

Фахівець зазначив, що це пов’язано зі значним радіоактивним забрудненням обладнання і території.

За словами Д.БОБРО, те саме стосується і об’єкту «Укриття» над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Він пояснив, що причиною такого значного терміну є те, що це небезпечні з точки зору радіаційної безпеки об’єкти. За його словами, потрібен значний час для зменшення радіоактивації конструкцій реактора та інших частин цього об’єкту.

Д.БОБРО сказав, що зараз надзвичайно важко оцінити загальну вартість зняття з експлуатації ЧАЕС протягом зазначеного строку. Разом з тим він додав, що на найближчі п’ять років на ці цілі необхідно виділяти близько 1 млрд. грн. щорічно.