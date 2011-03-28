У Керчі від електропостачання відключені порт, судоремонтний завод і житлові масиви

У Керчі від електропостачання за борги відключені порт, судоремонтний завод і житлові масиви.

Як передає Керченський міський портал, відключення сталося 28 березня о 10-й годині ранку. Вимкнено рубильники на лініях, що живлять судоремонтний завод, порт ЗАТ «Камиш-Бурун» і гуртожитки КП «Войковець».

За інформацією керівника Керченського РЕС Олександра ЗАБЕЛІНА, борги СРЗ і порту тільки за березень становили більш як 1 млн. грн. КП «Войковець» заборгувало енергетикам за березень і лютий понад 170 тис. грн., загальний борг - 1,3 млн. грн. При цьому в рахунок сплати за березень не надійшло жодної копійки.

За інформацією енергетиків, ці підприємства неодноразово попереджалися про крайні заходи, до яких вдадуться у разі несплати. КП «Войковець» числиться в постійних боржниках РЕСу – з цієї причини жителі «знеструмлюються" кожного місяця.

«Підприємство не поспішає переводити житловий фонд на обслуговування КРЕСу – за минулий рік енергетики підписали договори тільки з одним двоповерховим будинком, тоді як узаконити відносини необхідно з 1 тис. абонентів», - повідомляє портал.

Разом з тим сплату за електроенергію керченським СРЗ узято на контроль профільним міністерством у Києві, і о 12-й годині електроенергію було подано на завод по одній лінії для підтримки енергозабезпечення доків.