Росія з 1 квітня збільшить експортне мито на нафту на 16%

Уряд РФ підвищує з 1 квітня експортне мито на нафту на 16% – з 365 дол. за тонну до 423,7 долар. за тонну.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету міністрів, передає РІА "Новости".

Мито на світлі нафтопродукти зросте до 283,9 дол. з нинішніх 244,6 дол. за тонну, на темні - до 197,9 дол. з 170,4 дол. за тонну.

Як пояснював раніше експерт Мінфіну РФ Олександр САКОВИЧ, середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, з 15 лютого 2011 року по 9 березня 2011 року включно склалася на рівні 107,81 долара за барель.

Таким чином, поточні ціни значно вищі за середньорічну ціну на нафту Urals, закладену у бюджеті РФ на 2011 рік (75 доларів за барель).

Нафта дорожчає з початку цього року на тлі безладів у країнах Близького Сходу.

Мито розраховувалося за методикою, затвердженою постановою уряду РФ наприкінці грудня 2010 року.

Згідно з постановою, ставки вивізних митних зборів на окремі категорії товарів з нафти розраховуються за затвердженими формулами.

Для нафтопродуктів встановлено наступні розрахункові коефіцієнти: легкі і середні дистиляти, дизельне пальне, бензол, толуол, ксілоли - 0,67 в 2011 році, 0,64 - у 2012 році та 0,60 - з 2013 року; мазут, масла змащувальні та інші, відпрацьовані нафтопродукти, вазелін і парафін, кокс нафтовий і бітум нафтовий - 0,467 у 2011 році, 0,529 - в 2012 році і 0,60 - з 2013 року.