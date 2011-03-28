Обстановка на аварійній АЕС «Фукусіма-1» в останні дні ускладнилася – МЗС РФ

Москва. Обстановка на аварійній АЕС «Фукусіма-1» в Японії в останні дні ускладнилася.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

«За оцінками японських та іноземних експертів, обстановка на аварійній АЕС «Фукусіма-1» в останні дні ускладнилася», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що роботи з відновлення систем контролю і охолоджування станції припинено у зв`язку з виявленням скупчення високорадіоактивної води в приміщеннях 1, 2 і 3 енергоблоків. Фахівці вишукують можливості її видалення. Зафіксовано подальше підвищення вмісту радіонуклідів у морській воді в районі АЕС.

За інформацією МЗС РФ, у більшості північно-східних і центральних районів Японії, за винятком прилеглих до станції, спостерігається зниження радіаційного фону, який в цілому перебуває в допустимих межах. Багато в чому цьому сприяють сприятливі метеорологічні умови.

Російські дипломати рекомендують російським громадянам утримуватися від поїздок до Японії з туристичними та іншими особистими цілями, а людям, які перебувають в країні, не відвідувати постраждалі райони у зв`язку зі складною обстановкою, що там виникла.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на АЕС "Фукусіма-1", що постраждала від землетрусу і цунамі, було зафіксовано найвищий рівень радіації з моменту аварії 11 березня.

У воді, циркулюючій в системі другого енергоблоку, радіаційний фон у 100 тисяч разів перевищує допустимий показник. У морській воді в районі АЕС вміст радіоактивних елементів перевищує норму в тисячу 850 разів.

Евакуйовано людей, які проживають в 20-кілометровій зоні у районі станції.

Відзначено зараження питної води і деяких видів продуктів харчування в столиці країни Токіо, розташованому в 240 кілометрах на південь від "Фукусіми".