«УПК-Аудит Лтд» проведе аудит фінансової звітності «Енергоатому»

НАЕК «Енергоатом» обрала ТОВ «УПК-Аудит Лтд» (м. Київ) аудитором фінансової звітності за 2010-2012 роки з національних стандартів бухгалтерської звітності.

Про це йдеться в повідомленні НАЕК про підсумки відповідних торгів.

Згідно з повідомленням, вартість послуг аудитора в рамках договору, укладеного 21 березня, становитиме 828 тис. грн (з ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, раніше "Енергоатом" також обирав "УПК-Аудіт Лтд" аудитором фінанової звітності за 2009 рік.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.