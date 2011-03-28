ЄС закликає Москву не блокувати «Набукко»

Брюссель. Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР закликав Росію припинити тиск на країни Центральної Азії, який може блокувати розвиток проекту «Набукко».

Про це повідомляє сьогодні AFP.

«Набукко» не є прямим конкурентом «Південному потоку», - сказав він.

«Я ціную Росію як партнера в питаннях російського газу, але що стосується газу з третіх країн, я віддаю перевагу найкоротшому шляху, а не шляху, який робить круг через Росію», - додав єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, проект «Набукко» передбачає будівництво газопроводу протяжністю 3300 кілометрів для доставки газу з Центральної Азії до Європи через Азербайджан і Туреччину.

Вартість проекту оцінюється в 7,9 млрд. євро. Передбачається, що в будівництві газопроводу візьмуть участь австрійська OMV, угорська MOL, румунська Transgaz, болгарська Bulgargaz, турецька BOTAS і німецька RWE.

Консорціум сподівається, що проект може бути реалізований вже в 2014 році.

Потенційна потужність газопроводу – 31 млрд. кубометрів газу на рік.

«Південний потік» - система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід повинен пройти по дну Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль піде через Грецію на південь Італії, друга - через Сербію й Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки - близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більш як 2000 метрів, проектна потужність - 63 млрд. кубометрів газу на рік. За припущенням, початок постачання – 2015 рік.