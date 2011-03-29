Уряд Японії планує націоналізувати компанію-оператора "Фукусіми"

Уряд Японії планує тимчасово націоналізувати компанію Tokyo Electric Power (TEPCO) - оператора аварійної атомної електростанції "Фукусіма-1".

Про це повідомляє NEWSru з посиланням на місцеву газету "Іоміурі".

За даними видання, уряд може одержати контрольний пакет акцій компанії. Крім того, він допоможе TEPCO зі здійсненням виплат для покриття шкоди, заподіяної місцевим жителям і довкіллю внаслідок аварії на АЕС "Фукусіма-1.

Дії Tokyo Electric Power, що відповідає за ліквідацію наслідків витоку радіації на АЕС, викликають у Японії гостру критику. 27 березня, біля головного офісу TEPCO в Токіо зібралися близько 1200 чоловік - вони закликали керівників компанії не замовчувати всього, що відбувається на станції, і з більшою відповідальністю підійти до усунення наслідків аварії.

Прем`єр-міністр Японії Наото КАН вважає, що на аварійній АЕС зберігається "непередбачувана ситуація", що вимагає від уряду максимального напруження.

Роботи на АЕС "Фукусіма-1", за 240 км на північ від Токіо, буксують через дуже високий рівень радіації у воді, що накопичилася в підвальному дизельному залі другого енергоблоку. Рівень опромінення за годину там учетверо перевищує граничну річну норму, спеціально встановлену для учасників нинішніх аварійних робіт на атомній станції. Як повідомив у понеділок уряд Японії, ця вода, мабуть, якийсь час стикалася з ядерним паливом, що частково розплавилося, в реакторі.

Крім цього, в п`яти місцях на території станції в понеділок були виявлені сліди зараження плутонієм. Проте його рівень, як повідомляється, поки що незначний і небезпечний.

Уряд Японії візьме на себе також усі витрати з розчищення районів країни, що постраждали від руйнівного землетрусу і цунамі. Рішення про це прийняв Кабінет міністрів.

Кількість уламків, що залишилися після удару стихії, тільки в префектурі Міягі оцінюється у 18 млн. тонн. За оцінками фахівців, на їх прибирання може піти кілька років.

Збитки Японії внаслідок стихійного лиха, за попередніми оцінками уряду, становлять від 15 до 25 трлн. єн (185-308 млрд. доларів). При цьому поки що неможливо оцінити економічні втрати, яких країна зазнала внаслідок відключень електроенергії, а також аварії на АЕС "Фукусіма-1".

Землетрус магнітудою 9, що стався 11 березня, став найбільш руйнівним за всю післявоєнну історію Японії, побивши рекорд землетрусу в Кобе 1995 року за кількістю загиблих.