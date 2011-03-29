Котирування ф'ючерсів на нафту в понеділок знизилися

Ф`ючерси на нафту в понеділок, 28 березня, впали в ціні на тлі успіхів повстанців у Лівії, які сприяли надіям на відновлення нафтових постачань з цієї країни в найближчому майбутньому, передає ПРАЙМ-ТАСС

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування травневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 1,42 долара, або на 1,4%, до 103,98 долара за барель.

Травневі ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE подешевшали на 79 центів, або на 0,7%, до 114,80 долара за барель.

Експорт нафти з Лівії може відновитися "менш, ніж через тиждень", заявив представник повстанців агентству AFP. Він додав, що поточний рівень нафтовидобутку від 100 000 до 130 000 барелів на день може "легко" бути підвищений до приблизно 300 000 барелів у день. До того, як військовий конфлікт і західні санкції перервали експорт нафти з Лівії, він сягав 1,3 млн. барелів сирої нафти на день.

Тим не менше, аналітики попереджають, що ніхто не може гарантувати повернення лівійської нафти на ринок найближчим часом, незважаючи на повідомлення про успіхи повстанців.

Лівійський конфлікт та інші хвилювання в арабському світі минулого місяця викликали різке зростання цін на нафту. Ф`ючерси на NYMEX досягли свого піку 7 березня, на рівні 106,95 долара за барель, найвищого за два з половиною роки.

Тим часом, різниця у вартості ф`ючерсів нафти на NYMEX і нафти марки Brent в понеділок трохи збільшилася. Ф`ючерси на NYMEX активно продавалися, на відміну від ф`ючерсів на Brent, торги за якими були більш спокійними. Ця різниця, чи спред, в понеділок досягла максимуму 11,20 долара за барель.

В останні місяці спред різко збільшився, досягши максимуму вище 19 доларів за барель минулого місяця, що було викликано великими запасами легкої малосірчистої нафти Cushing, штат Оклахома. У понеділок трейдери з побоюванням відкривали позиції за ф`ючерсами на нафту марки Brent, яка широко використовується в Європі, у зв`язку з невизначеністю щодо стану економік країн Євросоюзу.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися на 01,71 цента, або на 0,6%, до 3,0274. Квітневі ф`ючерси на топковий мазут подешевшали на 2,99 цента, або на 1%, до 3,0249 долара за галон.