Ситуація на АЕС «Фукусіма-1» залишається непередбачуваною – прем’єр-міністр Японії

Уряд Японії, як і раніше, перебуває «у стані максимальної готовності» у зв’язку з кризою на АЕС «Фукусіма-1».

Про це, як повідомляє радіо «Свобода», сьогодні в японському парламенті заявив прем’єр-міністр країни Наото КАН. Він додав, що ситуація на станції «продовжує бути непередбачуваною».

На АЕС «Фукусіма-1» тривають зусилля з відновлення системи охолодження, але витік радіоактивних речовин ще не припинено повністю. У понеділок влада заявила про виявлення плутонію у ґрунті поруч з аварійним об’єктом.

АЕС «Фукусіма-1» зазнала значних пошкоджень внаслідок землетрусу і цунамі 11 березня. Внаслідок стихійного лиха в Японії загинули щонайменше 11 тисяч людей, тисячі інших зникли безвісти.