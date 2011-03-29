Для будівництва НБК «Укриття» необхідно 990 млн. євро

Обсяг коштів, необхідних для будівництва Нового безпечного конфайнмента (НБК) «Укриття» над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС, становить 990 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження ЧАЕС Володимир ХОЛОША на спільній з ЄБРР прес-конференції в Києві сьогодні.

При цьому він зазначив, що оцінка вартості будівництва НБК, проведена в 90-х роках минулого століття, становила 768 млн. дол. Різницю в сумах В.ХОЛОША пояснює інфляцією і подорожчанням матеріалів.

Також він нагадав, що для проведення робіт на Чорнобильській АЕС було створено два фонди: Чорнобильський фонд «Укриття», загальна місткість якого мала становити 1,54 млрд. євро, і Фонд «Рахунок ядерної безпеки», з якого, зокрема, планується фінансувати заходи з будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, місткість якого має становити 255 млн. євро.

За словами В.ХОЛОШІ, на сьогодні недофінансування коштів по першому фонду становить 600 млн. євро, по другому - 140 млн. євро. При цьому з обох фондів уже витрачено близько 500 млн. євро на завдання, пов'язані з чорнобильськими проектами.

Він повідомив, що для забезпечення наповнення вказаних вище фондів 19 квітня в Києві пройде зустріч донорів, які забезпечують фінансування чорнобильських проектів.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об'єкта – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки був розроблений консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядчика – консорціуму «КСК» в 2003 році. Проект отримав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України у липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.