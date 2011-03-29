На стимулювання впровадження населенням енергоефективних технологій виділять 200 млн. грн.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження має намір у 2012 році направити 200 млн. грн. на впровадження енергоефективних технологій в індивідуальних домогосподарствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови відомства Марія МАЛАЯ.

За її словами, зазначені кошти буде виділено з державного бюджету в рамках відповідної цільової програми енергоефективності до 2015 року.

Кошти бюджету планується направляти на надання населенню пільгових кредитів або на часткову компенсацію ставок за кредитами, які залучатимуться населенням для реалізації таких проектів. У обох випадках операторами надання компенсацій виступатимуть державні банки.

М.МАЛАЯ зазначила, що учасниками такої програми можуть стати як індивідуальні домогосподарства, так і об`єднання співвласників багатоквартирних будинків і кооперативів, що мають статус юрособи.

Заступник голови відомства повідомила, що наразі Держенергоефективності спільно з Міністерством фінансів України відпрацьовує порядок і механізм виділення державою таких компенсацій, що знайде відображення у відповідних змінах до цільової програми енергоефективності, які будуть внесені в документ до кінця поточного року.

Також планується розробити окремий порядок регулювання надання таких пільг.