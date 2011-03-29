Україна повинна прискорити реалізацію чорнобильських проектів - Клюєв

Україна спільно з міжнародним співтовариством повинна якнайскоріше завершити реалізацію чорнобильських проектів, у першу чергу – спорудження нового безпечного конфайнменту над об'єктом «Укриття».

Як повідомив УНІАН прес-секретар першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку та торгівлі України, про це Андрій КЛЮЄВ заявив сьогодні на засіданні спільного комітету «Україна – ЄБРР» у Києві.

Перший віце-прем'єр повідомив, що на сьогоднішній день близько 30 країн і міжнародних фінансових організацій підтвердили свою участь у Конференції донорів зі збору додаткових коштів до Чорнобильського фонду «Укриття», яка відбудеться 19 квітня в Києві. Цього ж дня паралельно пройде зустріч високого рівня «Київський саміт із питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії».

А.КЛЮЄВ відзначив, що робота саміту буде безпосередньо пов'язана з конференцією донорів, оскільки його учасники в основному є також і представниками країн-донорів і потенційних донорів.

«Від цих заходів залежатиме фінансування будівництва основних об'єктів, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС і перетворенням об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему», – підкреслив перший віце-прем'єр-міністр України.

У зв'язку з цим він нагадав, що на сьогоднішній день дефіцит коштів у Чорнобильському фонді «Укриття» і Рахунку ядерної безпеки становить близько 740 млн. євро, які необхідно знайти для продовження будівництва нового безпечного конфайнменту (НБК) і сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

У свою чергу, співголова комітету «Україна – ЄБРР», віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку з питань управління ризиками, персоналу та ядерної безпеки Хорст РАЙХЕНБАХ констатував значний прогрес у реалізації низки проміжних завдань, які були намічені під час попередньої зустрічі в жовтні минулого року. Одним із таких досягнень Х.РАЙХЕНБАХ назвав підписання контракту з компанією Holtec щодо будівництва централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива. «Важливо відзначити, що всі проектні питання вже вирішено, й це відриває шлях до активної роботи, а такі новини будуть досить позитивним сигналом для міжнародних донорів», – зазначив віце-президент ЄБРР.

Х.РАЙХЕНБАХ також повідомив, що міжнародне співтовариство налаштоване досить серйозно, щоб зібрати необхідні кошти для успішної реалізації всіх чорнобильських проектів.

За результатами засідання комітету А.КЛЮЄВ доручив Міністерству фінансів, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій, Міністерству енергетики та вугільної промисловості і Держагентству з управління зоною відчуження надати пропозиції з внесення змін до державного бюджету України на 2011 рік щодо збільшення фінансування бюджетних програм для виконання заходів щодо припинення експлуатації ЧАЕС і перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також щодо належного фінансування фізичного захисту чорнобильських об'єктів.