«Нафтогаз» шукає компанію для аудиту запасів вуглеводнів на своїх родовищах

НАК «Нафтогаз Україна» оголосила тендер із відбору компанії для проведення аудиту запасів вуглеводнів на своїх родовищах.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, аудит буде профінансований за власні та бюджетні кошти. Термін надання послуги - до 2012 року.

Заявки приймають до 27 квітня, тоді ж відбудеться і розкриття конвертів з пропозиціями.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.