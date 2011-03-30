Ф'ючерси на нафту на NYMEX зросли на фоні невизначеності щодо Лівії

Ф`ючерси на нафту у вівторок, 29 березня, зросли на фоні сумнівів щодо відновлення нафтового експорту з Лівії, а також зростання фондового ринку, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 81 цент, або на 0,8%, до 104,79 долара за барель.

За підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent зросли на 46 центів, або на 0,4%, до 115,26 долара за барель.

Ціни на сиру нафту росли через сумніви щодо того, як швидко повернеться на ринок лівійська нафта. Лівійські повстанці заявили, що країна може почати експортувати нафту протягом тижня.

Однак, зберігаються сумніви щодо такого швидкого повернення лівійської нафти на ринок, особливо на фоні нестабільності в інших частинах регіону. Практично весь експорт з Лівії у розмірі 1,3 млн. барелів на день припинився у зв`язку з конфліктом у країні та західними санкціями проти неї.

Ціни на сиру нафту різко зросли з початку лівійського конфлікту в середині лютого, і досягли максимуму 106,95 долара за барель на початку березня. Саме перспектива повернення лівійської нафти на ринок у переддень допомогла зіштовхнути ціни вниз.

Однак, деякі спостерігачі за ринком говорять, що ціни досягли свого піку і тепер будуть знижуватися, особливо якщо відновиться експорт з Лівії.

Крім того, ціни на нафту у вівторок отримали підтримку з боку сильного зростання американських акцій, яке посилило надії щодо посилення попиту на нафту в США.

У середу Міністерство енергетики представить свої щотижневі дані про запаси нафти і нафтопродуктів в США.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів зросли на 1,84 цента, або 0,6%, до 3,0458 долара за галон. Котирування квітневих ф`ючерсів на топковий мазут за підсумками торгів зросли на 1,66 цента, або 0,6%, до 3,0415 долара за галон.