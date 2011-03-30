«Фукусіму-1» накриють куполами зі спеціальної тканини

Пошкоджені реактори аварійної АЕС «Фукусіма-1» планується накрити куполами зі спеціальної тканини, що має запобігти розльоту радіоактивних частинок, повідомив японській газеті «Асахі» представник компанії-оператора станції Tokyo Electric Power (TEPCO).

Крім цього, сьогодні вранці представник національного Агентства з атомної і промислової безпеки повідомив, що вміст радіоактивного йоду в морській воді поблизу АЕС «Фукусіма-1» перевищило встановлену місцевим законодавством граничну норму в 3355 разів, передає ІТАР-ТАСС.

При цьому він послався на зроблені 29 березня виміри біля вихідних фільтрів на південній стороні станції, через які морська вода в нормальному режимі надходить в турбінні зали реакторів для охолоджування їх закритих циркуляційних систем. За даними агентства, 26 березня вміст ізотопів йоду в морській воді біля фільтрів станції перевищував звичайний рівень у 1850 разів, але потім істотно знизився і 28 березня перевищення становило 28 разів. Тенденція, що відзначається зараз, до зростання концентрації радіоактивного йоду в морській воді поблизу АЕС, за оцінкою експертів, ймовірно, пов`язана з триваючим витоком радіоактивної води з реакторів. Незважаючи на зусилля фахівців, у нижній частині турбінних залів і в тунелі поряд з будівлею другого енергоблоку, як і раніше, відзначається скупчення значної кількості води, рівень радіації на поверхні якої перевищує 1000 мілізівертів на годину. Така радіації поки що не дозволяє продовжити активні роботи з відкачування цієї води і охолоджування перегрітих систем реакторів.

Фахівці мають намір накрити тканиною енергоблоки №1, №3 і №4, будівлі яких були серйозно пошкоджені в перші дні катастрофи, коли всередині періодично вибухав водень. Попередньо будови проблемних реакторів планується обробити особливою фарбою, яка також обмежить витік радіоактивних речовин в атмосферу.

Ця операція буде проведена і на реакторі №2, будівля якого постраждала меншою мірою.

Крім того, офіційні представники TEPCO спростували інформацію про те, що її президент 66-річний Масатака СІМІДЗУ склав з себе повноваження – напередодні навіть обговорювалися чутки, що М.СІМІДЗУ наклав на себе руки.

Як відзначає Газета.ру, Управління поліції в Японії оголосило про те, що кількість жертв землетрусу в Японії на сьогоднішній день досягла 11232 чоловік.

Кількість зниклих безвісти – 16 тисяч 361 чол.

Довідка УНІАН. Руйнівний землетрус 11 березня призвів до аварій на японській АЕС "Фукусіма-1". Епіцентр землетрусу магнітудою 9 балів знаходився в 130 кілометрах від побережжя острова Хонсю. Підземні поштовхи викликали безпрецедентні руйнування і стали причиною цунамі, висота хвиль якого досягала 10 метрів.