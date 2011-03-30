Ціна на газ для промспоживачів і бюджетників з квітня зросте на 12%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 квітня збільшила граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій на 11,88%, або на 271,2 грн. - до 2,553,2 тис. грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і поставку).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому позачерговому засіданні НКРЕ.

При перегляді цін регулятор виходив з прогнозної вартості імпортного газу для України у другому кварталі на рівні 269 дол. За 1 тис. кубометрів. Також при перегляді цін враховувалося коливання курсу гривні щодо долара.

Востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядався регулятором у грудні 2010 рік, внаслідок чого з 1 січня п.р. гранична ціна на газ для них була підвищена на 4,3%, або на 94,8 грн. - до 2,282 тис. грн. за 1 тис. куб. м .

Промисловим споживачам і бюджетним організаціям поставляється природний газ, який імпортується.

Раніше глава НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявляв, що ціна газу, що імпортується, для України у другому кварталі становитиме 280 дол. за 1 тис. куб. м.