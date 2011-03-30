«Нафтогаз» виплатив відсотки за єврооблігаціями

НАК «Нафтогаз Україна» здійснила третю виплату купонного платежу за єврооблігаціями з погашенням у кінці вересня 2014 року, випущеними восени 2009 року в рамках реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до компанії.

За словами співрозмовника агентства, виплата здійснена у встановлений термін і в повному обсязі. При цьому він не уточнив суму виплати.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2009 року НАК «Нафтогаз України» завершила комплексну реструктуризацію зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов`язань на нові єврооблігації на загальну суму 1 млрд. 595,017 млн. дол. з погашенням 30 вересня 2014 року під 9,5% річних. Купон за ними виплачується раз на півроку - 30 березня та 30 вересня.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.