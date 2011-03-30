Коломойський виступає за створення ВІНК на базі «Укрнафти» і «Укртатнафти»

Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ виступає за створення вертикально інтегрованої нафтової компанії (ВІНК) на базі «Укрнафти» і «Укртатнафти».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

При цьому він підкреслив, що на даному етапі переговори про створення такої компанії не ведуться.

Відповідаючи на запитання, на якій стадії перебувають переговори, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав: «Ні на якій». При цьому він не уточнив, яка частка участі в цій компанії його б влаштувала. «Це комерційна таємниця», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що об'єднання «Укрнафти» і «Укртатнафти» неможливе без ліквідації цих акціонерних товариств і створення нового.

«Треба ліквідувати обидва акціонерні товариства і створити нове», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

ПАТ «Укртатнафта» створено у 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

Основними акціонерами «Укртатнафти» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».