Erste Group вважає дуже привабливими інвестиції в видобуток сланцевого газу

Аналітики Erste Group вважають інвестиції в видобуток сланцевого газу одними з найпривабливіших в енергетичному секторі.

Про це повідомляється в аналітичному огляді Erste Group, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні наголошується, що пікові видобутки нафти спричинять збільшення використання сланцевого газу при розширенні його видобутку в Польщі та Україні.

«Незабаром ми досягнемо максимального показника видобутку традиційного газу. Немає сумнівів, що дискусія щодо пікового видобутку нафти є не просто панічним настроєм», - відзначає аналітик Erste Group Рональд ШТЬОФЕРЛЕ.

За інформацією аналітиків, приблизно 64 країни вже досягли свого екологічно раціонального показника видобутку нафти.

З точки зору аналітиків Erste Group, природний газ, особливо сланцевий газ, має найбільші перспективи розвитку в майбутньому. Оскільки це пальне більш чисте, ніж вугілля чи нафта, а також є екологічнішим з точки зору викидів СО2, воно може легко замінити нафту.

«Обсяги резервів видобутку сланцевого газу в Європі будуть дуже важливими», - прогнозує Р. ШТЬОФЕРЛЕ.

Протягом наступних років очікується швидкий розвиток діяльності з пошуку родовищ і видобутку природного газу, особливо в Польщі та Україні. Китай також планує більш ніж в два рази збільшити видобуток газу в наступному десятилітті. Сьогодні 80% потреб в енергії покриває вугілля, а газ - лише 1%.

Очікується, що використання нетрадиційного газу стане більш важливим, і в 2020 році він покриє 30% потреб у газі Китаю.

Тому аналітики Erste Group вважають газ - перш за все сланцевий - одним з найбільш привабливих об'єктів інвестування в енергетичному секторі.