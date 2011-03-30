Кабмін і виробники нафтопродуктів підписали меморандум про партнерство

Кабінет міністрів України і вітчизняні виробники нафтопродуктів підписали меморандум про партнерство, що передбачає збільшення переробки нафти на вітчизняних підприємствах, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, від Кабінету міністрів меморандум підписав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО. З боку виробників нафтопродуктів меморандум підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, президент ВАТ «Лукойл» Вагіт АЛЕКПЕРОВ, виконавчий директор ВАТ "ТНК ВР" Герман ХАН, акціонер ВАТ «Нафтохімик Прикарпаття» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, голова правління ВАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО.

Виступаючи перед підписанням меморандуму, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав: «За останні роки у нас, на превеликий жаль, скорочувався обсяг переробки (нафти – УНІАН) на наших нафтопереробних комбінатах і збільшувалася частка завезення імпортного бензину. Все це, безумовно, негативно вплинуло на цінову ситуацію в країні й зумовило виняткову залежність нашого ринку нафтопродуктів від цін на світових ринках».

Він зазначив, що ця ситуація вплинула на те, що державний бюджет недоотримав необхідні надходження грошей, що, зокрема, збільшувало ризик зростання інфляції.

М.АЗАРОВ також відзначив, що уряд поставив перед Міністерством енергетики і вугільної промисловості завдання збільшити обсяги переробки нафти на вітчизняних нафтопереробних заводах і поступово збільшити частку реалізації вітчизняної продукції на ринку нафтопродуктів.

«Безумовно, ми не хочемо цим сказати, що ми хочемо своїх імпортерів, які працюють на нашому ринку, поставити в якісь невигідні для них умови. Але разом з тим, ми говоримо про значущість (меморандуму – УНІАН) для нашої економіки, для наших нафтопереробних комбінатів, і готові в міру того, як у держави з'являтиметься все більше і більше можливостей, підставити плече нашим нафтопереробним комбінатам. Ми таке плече підставлятимемо», - сказав прем'єр.

За словами М.АЗАРОВА, після підписання цього меморандуму уряд взаємодіятиме з виробниками нафтопродуктів. Також він відзначив необхідність виконання підписантами своїх зобов'язань згідно з меморандумом.