«Атомпрофспілка» вимагає переглянути обсяги фінансування чорнобильських програм

Профспілка працівників атомної енергетики і промисловості України («Атомпрофспілка») вимагає від Кабінету міністрів України переглянути обсяги бюджетного фінансування чорнобильських програм на поточний рік.

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова «Атомпрофспілки» Валерій МАТОВ і голова профкому ДСП «Чорнобильська АЕС» Євген КОЗЛОВ.

За словами В.МАТОВА, починаючи з 2007 року, спостерігається хронічне недофінансування проведення робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і зняття з експлуатації атомної станції. На поточний рік у держбюджеті передбачено лише 60% від необхідного обсягу фінансування для проведення першочергових робіт на чорнобильських об'єктах. Зокрема, за мінімальної потреби на 2011 рік у 825 млн. грн. реально в бюджеті передбачено лише 490 млн. грн. При цьому, за оцінками «Атомпрофспілки», лише на фінансування питань, пов'язаних із соціальним захистом персоналу зони відчуження, цього року потрібно виділити не менш як 200 млн. грн.

На думку В.МАТОВА, така політика дає підстави говорити про те, що в уряду сьогодні немає чіткого розуміння проблем, пов'язаних із функціонуванням зони відчуження. У зв'язку з цим він нагадав, що минулого року припинила свою дію державна цільова програма, пов'язана з реалізацією чорнобильських програм, при цьому до розробки нового аналогічного документа на період до 2016 року уряд лише приступає.

У свою чергу, голова профкому ДСП «Чорнобильська АЕС» Є.КОЗЛОВ відзначив, що скорочення державного фінансування чорнобильських програм ставить під сумнів ефективність заходів, пов'язаних із переведенням АЕС на екологічно безпечний об'єкт, як це задекларовано у відповідному законі. Зокрема, це робить практично неможливим нормальне функціонування підприємств зони відчуження в частині мінімальних потреб із закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення їх життєдіяльності.

Як відзначив Є.КОЗЛОВ, на закупівлю засобів індивідуального захисту персоналу, який працює на майданчику станції, щорічно виділяється лише 10% від потреби, що змушує підприємства позичати спецодяг у концерну Novarka, який виконує роботи з будівництва нового конфаймента над об'єктом «Укриття».

Є.КОЗЛОВ також відзначив, що дефіцит коштів призводить до плинності кадрів на підприємствах зони відчуження, при цьому рівень освіти новорекрутованих кадрів набагато нижчий, ніж у фахівців, які звільняються.

«Атомпрофспілка» вимагає від Кабінету міністрів вжити невідкладних і конкретних заходів з реального фінансування програм Чорнобильської зони і адекватного соціальному захисту працівників», – наголосив В.МАТОВ.