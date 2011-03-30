Алекперов вважає малоймовірним запуск Одеського НПЗ
Президент ВАТ «Лукойл» Вагіт АЛЕКПЕРОВ вважає маловірогідним запуск Одеського нафтопереробного заводу за існуючої схеми поставок сировини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.
При цьому В.АЛЕКПЕРОВ відзначив, що питання відновлення роботи Одеського НПЗ перебуває на стадії обговорення.
«В даний час тривають переговори. Але поки що там (у нафтопроводі – УНІАН) є нафта «азерілайт», все дуже складно», – сказав В.АЛЕКПЕРОВ.
Довідка УНІАН. Одеський НПЗ здатний щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «Лукойл». Компанії "Лукойл" належать 6 нафтопереробних заводів у Росії та за кордоном: в Україні, Болгарії й Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.