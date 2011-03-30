Меморандум між Кабміном і НПЗ не вирішить проблему високих цін - експерт

Підписання меморандуму між Кабінетом міністрів і власниками українських НПЗ є формальністю і тому не буде мати ніяких результатів для нафтопереробної галузі та споживачів нафтопродуктів.

Таку думку УНІАН висловив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН.

«За останні 10 років було підписано кілька подібних меморандумів, і чергове підписання є накращою ілюстрацією їх неефективності, адже ситуація в нафтопереробці дійсно важка. Приблизно однаковою мірою винні в цьому власники НПЗ, які не здійснили належні інвестиції в розвиток, і держава, яка не тільки не створила умов для інвестування, а й відкрила ринок для «лівел», контрабанди та фальсифікату», - сказав він.

За словами експерта, заздалегідь нездійсненними є зобов'язання Дрогобицького, Надвірнянського та Шебелинського заводів забезпечити якість пального, що випускається, на рівні сучасних стандартів до кінця 2012 р.

При цьому С. КУЮН додав, що, як показує досвід модернізації НПЗ в країнах СНД та Європи, тільки для затвердження подібних проектів необхідно мінімум два роки, стільки ж - для виробництва та монтажу обладнання.

За його словами, рентабельна робота Одеського НПЗ нереальна без відновлення трубопровідних маршрутів поставок нафти. Цього меморандумом не передбачено.

Сьогоднішні власники Кременчуцького НПЗ (ВАТ «Укртатнафта») не мають достатнього власного нафтовидобутку і не можуть гарантувати високе і стабільне завантаження підприємства.

Також, на думку експерта, вкрай малоймовірним буде підвищення до заявлених у меморандумі обсягів виробництва Лисичанським НПЗ. Для цього підприємству необхідно здійснити комплекс заходів зі збільшення глибини переробки з метою зниження випуску мазуту. Дана програма може потребувати до 5 років.

«Розвиток власної нафтопереробки, безумовно, є важливим завданням, однак це тривалий і системний процес, тоді як проблема високих паливних цін вимагає вирішення вже сьогодні. А помпезне підписання меморандуму більше нагадує припарку з відомого прислів'я івтечу від реальних викликів », - додав С. КУЮН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України та вітчизняні виробники нафтопродуктів підписали меморандум про партнерство, що передбачає збільшення переробки нафти на вітчизняних підприємствах.

Зокрема, від Кабінету міністрів меморандум підписав міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО. З боку виробників нафтопродуктів меморандум підписали голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН президент ВАТ «ЛУКОЙЛ» Вагіт АЛЕКПЕРОВ, виконавчий директор ВАТ «ТНК-ВР Менеджмент" Герман ХАН, акціонер ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, голова правління ВАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО.