За виконання меморандуму заплатить споживач - Асоціація нафтотрейдерів

Виконання меморандуму про партнерство між Кабінетом міністрів України та вітчизняними виробниками нафтопродуктів можливе лише за умови введення мит на імпорт нафтопродуктів або скасування ПДВ на імпорт нафти.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Україна» з посиланням на її президента Леоніда КОСЯНЧУКА.

«Українські НПЗ сьогодні збиткові, як і багато заводів Європи і СНД. Але навіть у цій ситуації ніде держава або споживач не спонсорують нафтові компанії, які сьогодні отримують надприбутки на рекордних цінах на нафту», - вважає Л. КОСЯНЧУК.

Він нагадав, що введення мита на імпорт нафтопродуктів призведе до зростання цін на пальне яке становитиме близько 1,3 грн. на літрі бензину і 0,8 грн. на літрі дизельного пального. Крім того, ринок відчує дефіцит високоякісного пального.

Що ж стосується ідеї Міненерговугілля щодо скасування ПДВ на імпорт нафти, то в даному випадку втрати державного бюджету з урахуванням задекларованого в меморандумі обсягу поставки імпортної нафти і розрахункової вартості 100 дол./бар. тільки в 2011 р. можуть становити більше 15 млрд. грн.

«Великі бізнесмени, що володіють видобутком нафти і НПЗ, при повній підтримці з боку чиновників Міненерговугілля, в черговий раз хочуть перекласти свої проблеми і витрати на простих людей і державу. Кошти, які повинні йти на пенсії наших батьків, зарплати вчителів наших дітей та ремонт доріг, по яких ми їздимо, підуть на дотацію бізнесу нафтових олігархів», - зазначив Л. КОСЯНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів і власники українських НПЗ підписали меморандум про взаємне партнерство.

Згідно з меморандумом, Дрогобицький НПЗ (ВАТ «НПК« Галичина», Львівська обл.), Надвірнянський НПЗ (ВАТ« Нафтохімік Прикарпаття», Івано-Франківська обл.), Шебелинський ГПЗ (Харківська обл.) зобов'язуються вийти на випуск нафтопродуктів згідно ДСТУ 4839 : 2007 та ДСТУ 4840:2007 у відповідності зі своїми програмами модернізації, але не пізніше 31 грудня 2012 р. При невиконанні НПЗ зобов'язань з реконструкції або недотримання термінів її проведення нові стандарти введуть раніше.